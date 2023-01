Hra Cashflow - jak dosáhnout svobody?

Opravdová svoboda spočívá v možnosti ovlivnit co, kdy a kde budu dělat. Taková možnost volby je přímo určená množstvím peněz a času, které máme. Jak mít ale čas i peníze zároveň? Odpověď je mít pasivní příjem. Co to je a jak ho získat? To se naučíš u hry Roberta Kiyosakiho - Cashflow.