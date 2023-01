Vietnam — Loďkou do světa chutí a barev

Země kontrastů, jejíž temné dějiny zamávaly celým světem, aby se dnes pyšnila statusem jednoho z nejoptimističtějších národů. Na jedné straně rychlý ekonomický růst a na druhé komunistický režim dýchající na záda. Vydejte se s námi napříč Vietnamem a poznejte jeho překrásné pralesy, kulturní tradice i skvosty tamější kuchyně. Ne náhodou si vietnamská polévka pho získala celý svět!

Zatouláme se do moderních uliček Saigonu a budeme se chtít ztratit v zákoutích starobylého Hanoje. Ponoříme se také do historie jedenáctileté války i do duše obyčejných lidí. Odpočineme si na tropickém „Perlovém ostrovu“ Phu Quoc. Přespíme na lodi v zátoce Ha Long Bay a navštívíme fabriky na výrobu rybí omáčky. Jako bonus nahlédneme i do sousední Kambodže. Nechte se vést vyprávěním Milana Václavíka o království rýžových polí, kvalitní kávy a plovoucích trhů na řece Mekong. ⛵