V lednu do kroužku a na prázdniny

Toto letí, brzy je tu druhé pololetí! A to je šance pro kutily, sportovce, hudebníky, techniky a jiné kreativce, kteří by se rádi přihlásili do kroužku ve Středisku volného času Lužánky. Zapojit se mohou děti i dospělí, a to na jedenácti místech v Brně a okolí! Už je také nejvyšší čas na rezervaci příměstských a pobytových táborů o pololetních a jarních prázdninách, od 15. ledna i na ty o letních prázdninách.