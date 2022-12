František Koukolík: Ženy a muži

Opravdu jsme z jiných planet, anebo to jsou jen zažité předsudky? Opravdu jsme nastavení na to si v některých věcech absolutně nerozumět, nebo se doplňujeme jako jin a jang? Ženy jsou z Venuše a muži z Marsu, říka se, když dochází k nedorozuměním mezi pohlavími. Proč nám to spolu nejde? Co máme udělat, abychom spolu vycházeli co nejlépe? To jsou časté otázky žen i mužů. Příčin je řada a mnohým se lze vyhnout předem. Blíže nám je přiblíží přednáška předního neuropatologa a spisovatele Františka Koukolíka. Proč vlastně existují dvě pohlaví a jak se vyvinula? Největším a nejvýkonnějším sexuálním orgánem je mozek a diferencované ženské a mužské mozky se odlišují evolučně, tedy geneticky. Rozdíly mezi ženskými a mužskými mozky se projevují jak ve stavbě, tak ve funkci.

Současně genderové rozdíly jsou kulturně podmíněné rozdíly. Jak se tedy neurobiologické a genderové rozdíly projevují ve vývojových fázích života, paměti, citovém životě, empatii, v sexuálním a sociálním chování? Zjistíme již brzy!