Opravdoví lidé, kteří chtějí žít vymyšlené životy a fiktivní postavy, které chtějí vést opravdový život. Humorné postřehy ze života od legendárního newyorského neurotika Woodyho Allena ožijí ve dvou sexy komediích na jedno téma. Nechte se zlákat divadelním zamyšlením se nad otázkami lásky, tvorby a lidské existence.

Dvě aktovky o lásce a nevěře, v nichž divák najde přesně to, co dělá Woodyho Allena Woody Allenem. Ve hře Riverside Drive se nevědomé úvahy a tužby vyjevují a realizují svědomí a vůli navzdory – a stačí k tomu náhodné setkání s jedním otravným pobudou.

Ve hře Old Saybrook skuteční lidé touží po vymyšlených životech, zatímco fiktivní postavy chtějí vést život skutečný.

“S hrami Woodyho Allena jsem se poprvé setkal na JAMU a byl jsem nadšený. Dodnes sleduji všechny jeho filmy. Je to skvělý autor a režisér a já si moc přeju, aby napsal ještě nějakou hru, kterou bychom mohli v divadle hrát. Už teď si při představení 2x Woody Allen užijeme hodně legrace a vždy se s námi baví i diváci, což je skvělé," říká režisér Karel Heřmánek.

Režie hry v překladu Dany Hábové se chytil Karel Heřmánek. Scénu vytvořil Tomáš Rusín a kostýmy Jana Berg. V hlavních rolích se představí Karel Heřmánek, Josef Carda, Dana Morávková, Jana Švandová, Zdeněk Žák, Petr Pospíchal a Nikol Kouklová.