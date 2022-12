Koky (Milion Plus) + support dj

Od 21.00 support Dj - od 23.00 after party

Koky, vlastním jménem Martin Koky je český rapper a jeden ze členů nahrávací společnosti Milion+ Entertainment, v níž působí. Kromě toho je také učitelem na ZŠ Marie Curie-Sklodowské v Jáchymově.

Kokyho tvorbu lze mapovat už od roku 2009, kdy nahrál s Yzomandiasem, tehdy zvaným Logic, skladbu "Nejsi G". Do nakladatelství Milion Plus se dostal po několika dalších spolupracích a objevil se už na mixtapu "Milion+ Paradise". V roce 2016 vydal pod nakladatelstvím Milion+ EP "Mám To" a v roce 2019 vydal EP "Da Kyko". V roce 2018 ještě vydal singly "9. patro" a "Neukazuj lásku".

Po společném albu Krtek Money Life, kde měl Koky několik spoluprací, se dostal do popředí. Mezi nejvýznamnější spolupráce lze zařadit mj. skladbu "365247" s Nik Tendem, nebo skladbu "Česká Floriida" s Robinem Zootem. Na podzim ještě vydal skladbu "Cruisin 2000", ke které natočil videoklip ve spolupráci s Most Wanted.

Na jaře roku 2021 vydal své debutové album "Stát Ve Stínu, Dotýkat Se Hvězd", které se v hitparádách umístilo na předních příčkách. Na tomto albu hostovali interpreti jako Yzomandias, Separ nebo Nik Tendo.

Koky, navzdory svým kolegům z vydavatelství a celkovému trendu na scéně, příliš nevyužívá trap prvky ve svých skladbách a drží se stylu boombapu. Časopis Refresher Kokyho popsal jako interpreta, kterému boombap není cizí.