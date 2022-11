Dilema mentálního dálnopisu

Biodivadlo Napříč.cz uvádí kvantovou retro-scifi komedii! Profesor Houska touží po slávě a vědeckém uznání. V retro hávu jeho laboratoře se společně se svým asistentem Kňoubou zabývají sofistikovanou distanční interakcí mezi organismy a sní o slávě a širokém vědeckém uznání. Tvrdá práce přináší sladké koláče, zní stará pravda.

Co však, když se s velkým objevem vyskytne i velká spousta starostí? Chceme vždy vědět, co si myslí nahluchlá domovnice? Chceme znát, co se honí hlavou dospívající dceři během interakce s pohledným novinářem? A jaký vztah mají k lidem geneticky modifikované myši?