Adventní trhy v Brně

Adventní prodej v Brně vypukl 25. listopadu a bude probíhat až do 23. prosince. Vánoční stánky budou otevřené každý den od 10.00 do 20.00. Tento rok bude věnován zejména sborům, a to jak dětským, tak chrámovým nebo gospelu. Vánoční trhy jsou rozmístěny po různých místech v centru Brna.