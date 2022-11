Osvobození člověka – sedm stupňů vnitřní proměny

Srdečně zveme veřejnost na přednášku. V nás všech existuje touha po štěstí, spokojenosti, dobrých mezilidských vztazích, jistém místě v profesním životě a dostatku peněz, a když se nám do cesty postaví překážky, cítíme se spoutaní, nesvobodní. Existuje v nás však ještě jiná, často utajená touha. Je to touha po nekonečnosti, po věčnosti. Tato touha vychází z naší nejhlubší bytosti, z toho, co vlastně ve skutečnosti jsme, z Božího obrazu v nás. Neboť Bůh je nekonečný a věčný. Chce-li člověk, tento Boží obraz osvobodit, musí projít sedmi stupni vnitřní proměny.