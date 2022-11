Deep Purple Revival Brno

Kapela s datem vzniku již od roku 1999. Kapela vystupuje především v rockových klubech, na soukromých akcích, motosrazech a revivalových festivalech. Repertoár tvoří nejúspěšnější skladby DEEP PURPLE z období 1968-1984 z alba Shades Of Deep Purple(1968), In Rock (1970), Fireball (1971), Machine Head (1972), Who Do We Think We Are (1973), Burn (1974), Stormbringer (1974), Come Taste The Band (1975), Perfect Strangers (1984) a The Purpendicular-1996.