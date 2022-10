Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří Tvořivé společnosti! Je to jedinečná příležitost společně vyjasnit mnoho otázek týkajících se TS, setkat se s dobrovolníky, kteří se podílejí na organizování rozsáhlých mezinárodních konferencí a společně vytváří iniciativu na vybudování nového modelu společnosti. Každý je vítány! Nahlédněte do zákulisí projektu Tvořivá společnost. Čekají na vás ukázkové minisemináře a tématické stoly na různá aktuální témata: ⦁ Reportérem na 5 minut ⦁ 10 min efektivně na sítích ⦁ Vyzkoušejte dabing ⦁ Základy práce s kamerou ⦁ Interaktivní experiment ⦁ Základy úpravy videa ⦁ Každý může překládat ⦁ Představení Tvořivé spoločnosti - otázky a odpovědi ⦁ Fórum „Globální krize. Naše záchrana je ve sjednocení“ ⦁ Co se děje s planetou ⦁ Věda, technologie, umělá inteligence ⦁ Noviny Tvořivá společnost ⦁ Staňte sae partnerem TS ⦁ Prezentační materiály ⦁ Nastartujte svůj LIVE vlog, a další V průběhu bude zajištěné drobné občerstvení a pro děti také tvořivé dílničky. Těšíme se na Vás! KC Babylon v Brně, 29.10.2022, od 11:00 do 17:00. kontakt: +420730639932