Ještě jeden koncert v PF Café v říjnu nese název Umění improvizace a těšit se na něj můžete v neděli 30.10. od 20.10. hodin :-) Alan Torres z Mexika je skladatel, pianista a multiinstrumentalista. Během svého vystoupení představuje publiku vlastní tvorbu a improvizace na klavír v kombinaci s oudem, kytarou a dalšími nástroji.

Jeho skladby jsou mixem jazzu, klasiky, orientu, latiny a současnosti. Do své hudby tak začleňuje zážitky a pocity ze svého „být na cestě“ v posledních letech a bere své publikum na cestu do cizích kultur a jejich vlastní existence. Díla vznikají v tuto chvíli. Nic není plánované a předvídatelné. Je to naprostá jednota mezi ním a jeho nástrojem. Jeho skladby jsou dojemně hluboké, někdy tiché a známé, jindy hlasité a nepředvídatelné. Druhá část večera vznikne společně s publikem, Alan Torres přebírá témata a nápady z publika a spontánně pro ně skládá a vytváří skladby.