16. ročník Veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge je po covidové pauze zpět! Flexibilita a work-life balanc? Možnost pracovat odjinud než z kanclu? No a samozřejmě poctivý plat. Přijďte probudit svou kariéru na Veletrh pracovních příležitostí JobChallenge. JobChallenge je skvělá příležitost pro studenty a absolventy, jak potkat desítky zaměstnavatelů na jednom místě. Budete mít možnost porovnat různé firemní kultury, benefity, ale hlavně si zmapovat trh práce a navázat spolupráci, která vás bude bavit a dávat vám smysl. Po covidovém online režimu se na vás budeme společně s vystavovateli těšit osobně 10. listopadu 2022 v Domě umění města Brna. Jak je dobrým zvykem, veletrh si pod organizaci vzaly 3 největší brněnské vysoké školy: Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně a Vysoké učení technické v Brně.

Co vás čeká? - více než 55 vystavovatelů, kteří hledají parťáky do týmů - nabídky stáží i práce na part-time a full-time - konzultace životopisů - soutěže o super ceny - interaktivní workshopy a mnohem víc... Registrujte se na www.jobch.cz a zapojte se do soutěže o skvělé ceny. A také se za námi přijďte podívat, bude to stát za to!