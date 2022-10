Adam Ďurica, host: Michal Kindl

Mandolína, Neľutujem, Spolu, Naše hriechy alebo Zatancuj si so mnou! To všetko sú veľké hity slovenského speváka Adama Ďuricu, ktorý sa predstaví so svojou kapelou na českých koncertoch. Príďte si vychutnať jedinečný zážitok - koncert jedného z najúspešnejších slovenských spevákov posledných rokov.



Host: Michal Kindl

Délka koncertu: 140 minut

Občerstvení v kulturním domě otevřeno

Adam Ďurica Adam Ďurica patří momentálně k nejúspěšnějším slovenským interpretům. Svědčí o tom i jeho podzimní turné, z něhož všchny koncerty byly vyprodané ještě před začátkem turné. Na Slovensku sbírá jedno ocenění za...