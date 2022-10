Biodivadlo Napříč - Nukleární rodina

Velkej brácha a trochu výplach mozku, to je naše Nukleární rodina. Potutelně hravou a lehce depresivní hru, která vás odradí od optimistických vyhlídek a naladí mírné rozvrkočení, uvedeme v další repríze 24. října 2022 v Divadle Lumos. Hra Nukleární rodina sleduje osudy jedné dělnické rodiny, jejíž otec se snaží zajistit šťastné zítřky své ženě a dvěma potomkům. Hra je umístěná do orwellovsky svíravého světa plného nejistoty, podezírání a totální nadvlády státního aparátu. Diváka představení uvede do zádumčivosti. Sleduje svět budoucnosti? Nebo nahlíží na režimy z dob minulých, nebo jsme snad svědky tohoto světa v současnosti? -------------------------------------------

------------------ Vstupné: 180 Kč / 150 Kč (snížené vstupné) Rezervace: https://www.napric.cz/rezervace-vstupenek