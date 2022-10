Veletrhy GO a Regiontour

Na brněnské výstaviště se po roční pauze opět vrací veletrh GO a REGIONTOUR. V termínu od 20. do 23. října se v pavilonu G1 představí zástupci regionů České republiky, Slovenska či Polska, nebo také tuzemské i zahraniční cestovní kanceláře, které Vám nabídnou nevšední zážitky za veletržní ceny. Zároveň s veletrhy probíhají Festival krajových specialit a regionální potraviny RegFoodFest a GO KAMERA - festival cestovatelských filmů, fotografií a publikací. V jednom termínu a na jednom místě najdete vše, co k cestování patří.