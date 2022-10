Dobrá karma - open air bleší trh

Známý brněnský bleší trh Dobrá Karma, jehož činnost pozastavila vládní nařízení spojená s koronavirem, se obnovuje. Koná se pravidelně každou první sobotu v měsíci od 9 do 13 hodin na novém místě – v areálu VUT, který je přístupný z ulice Rybkova a Brňanům je znám zejména tzv. likusáky – nízkými domky postavenými německou armádou za druhé světové války.

Hlavní filozofií Dobré Karmy je navracet věci do života. Hlavním heslem tedy není nadarmo úsloví „pro jednoho odpad, pro jiného poklad“. Člověk se zde tedy může za pár korun zbavit věcí, které nepotřebuje a naopak nakoupit ty, co využije či by za normálních okolností kupoval nové. Vzniká tak recyklace v praxi. Naše přírodní zdroje nejsou nevyčerpatelné a tak se otázka spotřeby zas a znovu vrací do diskuzí, jakým způsobem zpomalit zběsilé tempo konzumu. Dobrá Karma chce vytvořit prostor pro setkávání lidí, kteří uvažují podobným způsobem a kterým není lhostejné, kde jejich nepotřebné věci skončí.

