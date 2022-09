Podzimní prázdniny s Rubikem

PODZIMNÍ PRÁZDNINY V TELČI Podzimní výjezd do Telče Kdy: 26. – 27. října 2022 Kde: sraz na SVČ Cena: 990 Kč Informace: murycova@svcrosice.cz VÝLET DO MOZKOHERNY TŘEBÍČ Potrénuj mozek zábavnou formou v Mozkoherně. Čeká nás program plný zábavy i poznání. Kdy: 26. října 2022, od 8 do 16 hodin Kde: sraz na SVČ, program v Třebíči

Cena: 550 Kč Informace: svobodova@svcrosice.cz BRUNOVA HRAVÁ VÝZVA - VÝLET DO BRUNO PARKU Máš týmového ducha? Chceš se pobavit v BRuNO Parku tak trochu jiným způsobem? Na tomto výletě tě čeká jedna záludnost za druhou! V rámci Brunovy hravé výzvy si vyzkoušíš akční i zábavné soutěže a disciplíny, ve kterých mezi sebou budete soutěžit v týmech. Čeká nás ale i plnohodnotná zábava na všech atrakcích.

Kdy: 27. října 2022, od 8 do 16 hodin Kde: sraz na SVČ, program v Brně Cena: 550 Kč Informace: prikrylova@svcrosice.cz