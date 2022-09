Chcete si dát světélkující drink? Vyzkoušet laserové bludiště? Seznámit se s vědci ze špičkového výzkumného centra zaměřeného na laserovou techniku? Přijďte v říjnu na další z akcí po setmění do VIDA! science centra se speciálním programem pro dospělé na téma Light it up! Osvětlíme vám vše nejasné a rozzáříme oči překvapením! Užijete si expozici po setmění, přednášky, pokusy, workshopy stejně jako originální drinky od baru Úplně všude a jiskřivou atmosféru. Co vás čeká? světélkující drink

vyzkoušíte laserové bludiště od ÚDiFu

od ÚDiFu přednáška od vědců z výzkumného centra ELI Beamlines, kde vyvíjejí nejintenzivnější laserové systémy na světě

od vědců z výzkumného centra ELI Beamlines, kde vyvíjejí pomocí difrakčních brýlí objevíte duhový rozpad světla

vyrobíte si vlastní laser

a mnoho dalšího... Podrobný program večera najdete na našich webových stránkách. Akce pouze pro dospělé, vstupenky za 120 Kč koupíte na pokladně nebo v online předprodeji.

Více informací o akci VIDA! After Dark: Light it up!

