Večer soudobé populární a filmové hudby

4. října přibližně v 19:19 hodin zahraje v PF Café klavírista Ondřej Fučík. Už jste určitě v Brně potkali pouliční muzikanty. Ale protože počasí na podzim bývá nevyzpytatelné, proč se nezašít do útulné kavárny a k poslechu známých skladeb a písní si dát něco dobrého. Navíc máte možnost pomoci tam, kde je to potřeba. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován neziskové organizaci "Lekaři bez hranic". Tak se přijďte zaposlouchat do známých melodií v klavírním podání!