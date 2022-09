Míša Růžičková a její Halloweenská show

Míša Růžičková – Halloweenská show Nejdříve si řekneme, aby to bylo všem jasné, že strašidla neexistují. Ale to už určitě víte, že? V písničkovém pořadu Strašidel se nebojíme vás vezmu na různá místa, kde trošku straší, ale je to jenom jako. Budeme si na strašidla jen hrát. Tak třeba v písničce Máme doma obludu vylezeme na strašidelnou půdu. Vydáme se na strašidelný hrad mezi Strašidla, do černého lesa na Strašidelný rej, na tajemný hřbitov mezi Příšery a kostlivce, Myši a žížaly. Také potkáme Bubáky a Brouky, ale my už víme, že strašidla neexistují. Jsou jen v pohádkách. Na našem hradě sice straší Bílá paní, ale i ona byla kdysi krásná Princezna. Tak se nebojte a pojďte se mnou zpívat! Na závěr si dáme písničku na přání a zkontrolujeme, jestli se už opravdu nikdo ničeho nebojí. Těší se na vás Míša JJJ

Představení je vhodné pro děti od 2 let. Každá osoba i dítě musí mít platnou vstupenku bez ohledu na věk. Dítě se ZTP průkazem do 15 let má po předložení ZTP průkazu 50% slevu. Během představení jsou děti zapojovány do písniček. Délka představení je přibližně 60 minut, poté mají děti možnost se s Míšou setkat na autogramiádě, vyfotit se nebo si nechat podepsat plakát, CD, DVD či tričko na předem označeném místě. PŘEDPRODEJ: COPYMARK s.r.o. (S-pasáž, přízemí), Komenského 10, Sokolnice dítě: 120 Kč dospělý: 200 Kč www.goout.cz dítě: 150 Kč dospělý: 230 Kč TJ Sokol Sokolnice – pokladna (1 hodina před začátkem představení) dítě: 250 Kč dospělý: 250 Kč