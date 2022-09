Ba(t)ch – klubová noc: Deaf Heart + The Silver Spoons(CZ/FRA)

Zkažená modrá krev tuzemského rocku, to jsou DEAF HEART. Tahle čtveřice se rozhodla oprášit to nejlepší z rock’n’rollu a podávat ho s moderním přístupem a pořádnou dávkou cynismu. Debutová deska „Soft Heart Attack“ je autentickej mix starýho dobrýho rock’n’rollu a punk-rocku, 80s synťáků a krádeží z popu až po rap. Jestli chcete ještě někdy cítit svůj tep, dejte si Deaf Heart.

THE SILVER SPOONS je česká anglicky zpívající indie pop-rocková kapela z

Prahy, která vyčnívá osobitým, vysoce energickým projevem, který v

kombinaci s tanečními melodiemi a šmrncovními kytarovými riffy dobije každé

publikum. Držitele ceny Žebřík za Objev roku 2018 vydali nedávno své

debutové album “Come and Get it”, které začali nahrávat v Los Angeles na

jaře 2018 a se kterým v tuto chvíli objíždí celou Českou Republiku.