Agadir uvádí... Moravské souzpěvy

ZA OSOBNÍ ÚČASTI VŠECH AUTORKŮ!

Radovan Jursa, Vít Kolmačka, Tomáš Lotocki, Ivan Petlan, Vít Slíva, Zdeněk Volf, Michal Žák.

Hudebně-poetické pásmo sestavené z básní sedmi současných moravských básníků.

Co básník, to jiný pohled na svět, vždy autentický, nezaměnitelný, ale jako celek důsledně pravdivý a odvážně mapující stav světa i člověka.

Dramaturgie: Milena Fucimanová

Hudba: Ondřej Fuciman

Výtvarná spolupráce: Darina Hradská

Účinkují:

Andrea Bakalová

Darina Hradská

Markéta Oumarová

Václav Buchta

Manuel Elvir

Ondřej Fuciman

Ukázka:

Klíčovou dírkou nahlížím do ráje: Černý hudebník právě odhodil cigaretu zpět do ticha a sedá ke klavíru (Michal Žák)

Bydlím v sepjetí s duší lovce, ale těhotenství bych prožil znovu alespoň pět minut ve své matce (Vít Kolmačka)

Přiložit ještě do krbu ne pro zimu pro přítomnost plamenů (Zdeněk Volf)

Zabodl si hrot kružítka do dlaně a ona vstoupila do toho kruhu (Radovan Jursa)

Psi spí. Sní se jim o psici. Nad vsí visí luna v tisícím měsíci (Vít Slíva)

Ivaňské ticho ? vrány v hnízdech jmelí Jen vydra v břehu mlsně okousává teplé zátylky jesení (Tomáš Lotocki)

Na pláni ticho ze všech těch dětí do jejichž podoby se kámen ustrnul (Ivan Petlan)