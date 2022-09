Dílo Ruka najdete v parku před radnicí, je ztvárněno v nadživotní velikosti a v jednoduchém gestu přípravy na akci odcvrnknutí něčeho, co záměrně není zobrazeno. Řeč rukou mívá v kulturách napříč kontinenty odlišný význam, i když existují i gesta, kterým rozumí lidé na celém světě. Ruce patří nejen v umění mezi silné a velmi názorné symboly. Často na nás prozradí skryté emoce. Existuje psychologie gest popisující význam jednotlivých pozic rukou, která nevědomky používáme. Velkou roli hraje symbol ruky v náboženství. V křesťanské tradici například známe symbol ruky vynořující se z oblaku nebo sepjaté ruce v modlitbě, v budhistické tradici je význačná například jóga rukou, tzv. mudry. Čím jsou ruce pro vás?

Monika Horčicová, Ruka, 2011, polyesterová pryskyřice, 210 x 90 x 90 cm.



Monika Horčicová vystudovala SUPŠ Václava Hollara v Praze obor propagační výtvarnictví a Fakultu výtvarných umění VUT v Brně, ateliér Sochařství 1 u prof. ak. soch. Michala Gabriela. Během studia absolvovala stáž na School of Visual Arts v New Yorku ve Spojených státech. Ve své sochařské tvorbě soustavně využívá digitálních technologií a 3D tisku. Její sochy často zpracovávají téma vanitas a jsou realizovány ve veřejném prostoru měst v České republice i v zahraničí (Německo, Austrálie, Ekvádor). Žije a pracuje v Rosicích u Brna.



https://monikahorcicova.wordpress.com/



Vernisáž: 21. 5. 2022 v 19:00 h v parku před radnicí za účasti autorky (v rámci Tišnovské muzejní noci).

Kurátorka instalace: Radka Kaclerová