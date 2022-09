Jmenuju se Sebastian a plním si svoje sny. Když jsem v roce 2014 nahrával klukům z Atmo Music vokály do skladby Polety, bral jsem to spíš jako jednorázovou zkušenost než jako možnost nastartovat hudební kariéru. Měl jsem tehdy za sebou neúspěšný pokus prosadit se v talentové soutěži s kapelou Just Try a cílevědomě jsem nic neplánoval. Přesto se můj život od základu změnil. Z Poletů se stal hit, já dostal šanci podepsat nahrávací smlouvu a vydat vlastní singl. Na okamžik, kdy jsem poprvé slyšel písničku Toulavá z rádia, se nedá zapomenout. Makal jsem v továrně a hlavu měl plnou snů i falešných představ. Ale chytil jsem šanci a šel si za svým. Zariskoval jsem, nechal práci a hudbě se začal věnovat naplno.