Veronika Richterová - Pet tropicana 2.0

„Symbióza plastu s přírodninami mě zajímá už řadu let, asi tak vlastně zrcadlím to, jak plast všudypřítomně prorůstá světem.“ Veronika Richterová

Výstava Pet Tropicana 2.0 představuje inspirace sochařky Veroniky Richterové cestami do zemí tropického podnebného pásu a materiálově je tvořena převážně z vyhozených plastových lahví, nalezených přírodnin a objevených suvenýrů. Veronika Richterová zde sestavila několik zákoutí exotických tropických krajin, v nichž nabízí fascinující pohled do zemí různých kontinentů, které navštívila. Materiály, jež běžně vyhazujeme, dostávají druhou šanci, jsou nově použity a spojeny v hravá přírodní zátiší bohatá na zvláštnosti flory i fauny.

Autorčiny vzpomínky a dojmy z cest na výstavě ožívají ve scenériích s recyklovanými, zdánlivě bezcennými rekvizitami a výsledkem jsou nevšední modely a dioramata, které však působí realisticky a překvapí vlastní rozmanitostí forem života. Veronika Richterová pro tišnovskou galerii připravila částečnou reprízu úspěšné výstavy ve skleníku Fata Morgana v Botanické zahradě v Praze z roku 2010, kterou nově doplnila o současnou tvorbu. Na výstavě najdete i stavby, jež jsou, jak sama zmiňuje, jejími „úkroky do architektury“. Nově jsou zde vystaveny drobné objekty kombinované z naplavenin darů moře, které zrcadlí všudypřítomnost plastu v dnešním světě.



Veronika Richterová (* 1964)

Absolventka Ateliéru monumentální malby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Ve své sochařské práci se dlouhodobě zabývá využíváním a estetikou odpadových materiálů a vytváří objekty a instalace z PET lahví, tzv. pet art. Zaměřuje se na možnosti upcyclingu a šíří téma udržitelnosti v umění. Kromě pet artu vytváří i stylizované objekty z nalezenin, smaltovaného plechu nebo pracuje s mozaikou.

Z posledních výstav uveďme Letem světem, nejen s petem (Galerie Lapidárium, Broumov, 2021), Japonsko v detailech (s M. Cihlářem, Galerie Mona Lisa, Olomouc, 2021), Čtyři generace vegetace (Galerie Makráč, Praha, 2019), Japonské hotovky (Galerie Millennium, Praha, 2019), Studovny pod hladinou (Městská knihovna, Praha, 2018), Osvícená kotelna (Galerie Arto.to Uhelný mlýn, Libčice, 2018), Tentacles (České centrum, Tokio, 2017), Srdceráj (s M. Cihlářem, zámek Litvínov, 2015–2017), ARTificial Paradise (Villa Ormond, Sanremo, 2022). Společně s manželem, grafikem Michalem Cihlářem vydávají publikace z cest po světě: Japonsko v detailech a ve dvou deníčcích (2021), Zvěrstvo (2007), Kambodža v detailech (2006) nebo Cuba v detailech (2005). Žije a tvoří v Buštěhradu u Prahy.

https://www.veronikarichterova.com/



Vernisáž: 28. 5. 2022, 16:00h. Zahájení proběhne v tišnovském muzeu a posléze se přesuneme na otevření výstavy v 17:00 h do galerie. Srdečně zveme!

Doprovodný program k vernisáži v galerii:

• výtvarná dílna pro děti s Lucií Zikánovou - výroba plastových zvířátek a ozdob

• hudební doprovod etnodua Anny Mikolajkové a Jaroslava Opata



Fotografie: Michal Cihlář

Kurátorka: Radka Kaclerová