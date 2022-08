Největší setkání nezadaných lidí v Brně se uskuteční už 21. 9. 2022 na Zelňáku. Představte si párty plnou lidí, kde ale víte, že všichni zúčastnění jsou nezadaní a hledají. A to je největší kouzlo této akce - organizátorky cílí na 300 single lidí, bude to velké a bude to boží!