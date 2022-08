magická komedie o životě po životě

Felicity a Simon Willisovi čekají své první dítě. On je (zatím) neúspěšný spisovatel, ona ho láskyplně podporuje i přes nepochopení své matky. Díky realitnímu makléři Markovi najdou dům, který se pro ně zdá být ideální. Simon je nadšený, že v něm dříve žil autor jeho oblíbených detektivních románů. Felicity má zase ráda staré domy pro jejich zvláštní atmosféru a dokonce doufá, že by se v nich mohla setkat s důkazem existence života po životě. Věří, že duchové předchozích tragicky zemřelých majitelů jsou stále přítomní.

Kdyby byl Mark k manželům Willisovým upřímný, přiznal by, že se v domě dějí podivné věci. Pokaždé, když do něj přijde, stane se něco nadpřirozeného. Věci se vznášejí ve vzduchu, přemisťují se samy od sebe… Zatímco Marka to děsí, pro Felicity jde o důvod, proč si dům ještě více zamilovat. Všichni jsou tedy spokojení. Markovi se podaří strašidelný dům pronajmout, Felicity se setkává s tím, co ji fascinuje, a Simon dokončuje román u stejného stolu jako jeho spisovatelský idol. A předchozí obyvatelé domu Jack a Susie Cameronovi jsou opravdu stále „doma“. Neodešli do nebe, byli vráceni od nebeské brány, protože ani v přítomnosti svatého Petra nebyl Jack ochoten uvěřit v boží existenci. V jednom domě tedy sledujeme dva manželské páry. Každý z nich řeší vlastní problémy, navzájem se nevidí, ale přitom se ovlivňují. Dokonce se spolu naučí i komunikovat.

VÍCE INFORMACÍ ZDE