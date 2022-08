Mezinárodní festival seriálů Serial Killer

Festival Serial killer už po páté přišpendlí Brno ke kino sedačkám a představí jedinečný výběr současných seriálů na velkém plátně. Nenechte si jej ujít od 20. do 25. září.

Pátá sezóna mezinárodního festivalu televizních a webových seriálů Serial Killer nabídne program plný novinek a premiér z celého světa i z Česka. Po parném létě diváky zchladí závanem ze severu. Letošní hlavní tematické zaměření bude na tvorbu ze Švédska, které se stalo evropskou seriálovou velmocí. Kromě kolekce těch nejzajímavějších švédských seriálů z posledních let jsme vedle novinek zařadili jednu starší legendu, která se podobně jako dánsko-švédský Most dočkala prodejů do zemí po celém světě i britského remaku.

Výběr nejlepší letošní produkce ze střední a východní Evropy se divákům představí v hlavní soutěži. V nesoutěžních sekcích pak bude ke zhlédnutí celý průřez současnou evropskou tvorbou v rámci Mezinárodního panoramatu. Chybět nebude ani specifický formát webových seriálů nebo kurátorské sekce připravené naším dramaturgickým týmem. Ty se budou zajímat o témata, která hýbou společností a tvorbou (nejen) pro mladé.

Srdcem festivalu i nadále zůstává kino Scala. Další program se bude odehrávat v Divadle Bolka Polívky a v Divadle na Orlí. Kromě ochutnávky současné seriálové tvorby se diváci mohou těšit na zajímavé diskuze s hosty z řad samotných tvůrců a herců. Centrum města roztančí a pobaví také doprovodný program plný přednášek, debat, koncertů a večírků.

Pro všechny, kteří si chtějí zajistit místo v kinosále, je v předprodeji akreditace. Ta diváky za 350 Kč vpustí na všechny projekce včetně těch premiérových i doprovodné diskuze. Na místě pak budou dostupné jednotlivé vstupenky za 80 Kč. Více informací o programu a vstupném najdete na www.serialkiller.tv.