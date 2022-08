Kohout v barokním hávu, Silgebauerovo hudební poddyjí

Zahajovací koncert "Kohout v barokním hávu" láká posluchače do kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí, a to již 27. 8. 2022 v 19 hodin. Představí se na něm přední český varhaník Pavel Kohout spolu se sopranistkou Helenou Hozovou s repertoárem z období baroka. Součástí koncertu je i požehnání prvního CD Kateřiny Málkové „Silberbauerovy varhany ve Vranově nad Dyjí“, které je součástí festivalu. Program: Antonio Vivaldi: Koncert pro housle F dur, op. 3, no. 3 (varhanní trankripce J. S. Bach, BWV 978) Allegro Largo Allegro Antonio Vivaldi: Domine Deus (Gloria RV 589) Josef Ferdinand Norbert Seger: Phantasia in d – moll Fuga in d – moll Georg Fridrich Händel: Rejoice greatly (Mesiáš HWV 56) Oh had I Jubals lyre (Joshua HWV 64) Johann Kaspar Ferdinand Fischer: Passacaglia Ricercar pro Festis Paschalibus Wolfgang Amadeus Mozart: Ouverture in C, KV 399 (385i) Aria „Laudate Dominum“ (Vesperae solemnes de confessore KV 339) Aria „Alleluja” (Exultate jubilate KV 166) Johann Gottfried Walther: Concerto del Sign. Vivaldi, LV 133 appropriato all´Organo Allegro Adagio Allegro Laudate pueri RV 601 Laudate Alleluja Účinkují: Pavel Kohout - varhany Helena Hozová - soprán Vstupné dobrovolné