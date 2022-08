CZECH FLOYD (Pink Floyd Tribute) v brněnském Metro Music Baru

POPRVÉ V BRNĚ! TOP ČESKÁ PINK FLOYD TRIBUTE SHOW V PODÁNÍ "ČESKÝCH FLOYDŮ" - CZECH FLOYD To nejlepší z legendárních Pink Floyd v jediné show - v sobotu 10. 9. 2022 od 20.30 v legendárním brněnském klubu Metro Music Bar. Vstupenky / get your tickets on-line: https://goout.net/cs/listky/czech-floyd/fmbo/ (190,- předprodej, 250,- na místě) Club open: od 19.00 O CZECH FLOYD: - přes 9 let na scéně - na 30 hitů v téměř 3 hod. programu - zkušenosti s hraním po celé ČR i v zahraničí - hudební zážitek a SHOW v jednom - světelný park vč. laserů - v 8-členné sestavě kapely nechybí sólová a doprovodná kytara, baskytara, posílené klávesové nástroje, bicí, ale také saxofon nebo profesionální dámské vokální duo - bezkonkurenčně perfektní zpívaná angličtina (celkem 4 zpěvy), jakou nedisponuje žádná Pink Floyd tribute kapela u nás. Těšíme se na vás!