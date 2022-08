Batch - První ročník brněnské klubové noci

13 klubů, 2 noci, hudební konference & festival.

První ohlášené kapely:

CATNAPP (ARG) | MIKLOS LUKACS TRIO (HU) | LONGITAL (SK) | ACID ROW | PHIL SHOENFELT (UK) | EXTINCTION OF MANKIND (UK) | INSTINCT OF SURVIVAL (DE) | FVCK KVLT (SK) | CRIPPLED FOX (SK) | KALLE | BUDOÁR STARÉ DÁMY | NENÍ NĚMÝ | HASAN | MÁRIO BELÁK SESSION FEAT. ONDREJ KRAJŇÁK (SK) | TIBOR FELEDI KAIROS QUINTET (SK) | JA TY A ROLO (SK) | DARKNESS POSITIVE (SK) | THE SILVER SPOONS | DEAF HEART |

a mnoho dalších...

Batch si klade za cíl poukázat na živost brněnské kulturní sféry, bohatou hudební historii a současnost i důležitost společného hlasu aktérů na klubové scéně. Probíhat bude v klubech Alterna, ArtBar Druhý Pád, Fléda, Kabinet múz, Kafara, Metro Music Bar, Music Lab, Ponava, Rusty Nail, Sibiř, Sono Music Club, Stará Pekárna a Vegalité. Návštěvníci mohou volit mezi jednodenní či dvoudenní vstupenkou platnou pro všechny kluby.

Longital Longital jsou tři zvukoví cestovatelé: Shina (zpěv, basová kytara), Daniel Salontay (zpěv, kytara, smyčec) a virtuální elektronický spoluhráč Xi Di Nim (laptop, Lemur Jazz Mutant, organická elektronika, zvuky prostředí, loopy,...

Phil Shoenfelt Phil Shoenfelt je veteránem londýnské, manchesterské a newyorské punkové a post-punkové scény. Poté, co zažil londýnskou punkovou explozi v letech 1976–1977, se přestěhoval do New Yorku, kde hrál s několika Downtown kapelami, jako...

Kalle 9. května 2014 vyšla kazeta Live from the Room. Kalle ji nahráli živě přes kazetový 4stopý rekordér Yamaha MT4X v obýváku. Následně byla smíchána v Lo-Res Studios a o výsledný mastering se postaral James Reindeer. "Chtěli jsme...

Budoár staré dámy Mladá, hravá, ze 3/5 nová brněnská kapela. Drhnou, sypají se, plavou, (h)ladí hlasy, kytary, basu, dech a bicí v záplavě poskakujících slov a gest. O životě, vesmíru a vůbec, vesele, smutně, potichu, nahlas, jen se zákazem...