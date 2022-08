Arakain 40LETour 2

Česká metalová legenda ARAKAIN letos slaví 40 let na hudební scéně.

Kapela na jaře 2022 absolvovala převážně v Čechách turné "1" úspěšnými koncerty s Best of 1 setlistem.

Druhou koncertní část turné "2" proto věnuje více oblasti moravských regionů, ale do Čech se ještě vrátí, aby své fanoušky neošidila, protože podzimní setlist Best of 2 bude rozdílný. .

V rámci oslav výročí své hudební kariéry osloví také slovenské fanoušky jedním koncertem v Bratislavě.

Opět se můžete těšit na další dvouhodinový průřez bohatým repertoárem, součástí scény jsou ledkové stěny a videa i s archívními záběry.

Turné startuje 14.10. v Kopřivnici a pokračuje až do prosince.

Velkolepé oslavy vyvrcholí 28. 1. 2023 v pražské O2 Universum.

19:00 otevření

20:00 předkapela Forrest Jump

21:30 ARAKAIN (90 min.)