The best of Expediční kamera a Snow film fest- letní kino Nová Zbrojovka

Ty nejlepší filmy z posledních deseti let festivalu Expediční kamera a Snow film fest. Zábava, adrenalin, zamyšlení a krásná příroda během 120 minut v letním kině. Nordfor Sola – 45 min Inge a Jørn se vydávají na sever, aby strávili 9 měsíců v odlehlé zátoce arktického ostrova poblíž norského pobřeží. Postavili si domek z naplaveného dřeva a jedli prošlo potraviny, které by jinak obchody vyhodili. Ale nezapomněli na svá surfovací prkna – možná jejich největší motivaci pro arktické dobrodružství. Protože vzdálená zátoka skrývá dobře střežené tajemství; Některé z nejlepších vln pro surfování na světě. Baffin Babes - 20 min Podívejte se na nejdelší ženskou lyžařskou expedici: 1200 km za 80 dní skrze arktickou pustinu napříč kanadským ostrovem Baffin. Se sto kilogramy na saních a v teplotách až -40 stupňů Celsia čtyři ženy dokazují, že člověk nemusí mít plnovous aby byl nezlomitelný. Waiau toa Odyssey – 15 min 3 dobrodruzi, filmař a fotograf se vydávají na 6denní 300 km dlouhou cestu. Kombinací kola a raftingu propojují divoké řeky a cyklistické trasy v některých z nedoceněných oblastí Nového Zélandu. High tension - 40 min Na jaře roku 2013 se švýcar Ueli Steck a ital Simone Moro chystají bez kyslíku vylézt Mount Everest a poté sousední Lhotse. Horolezci ale skončí v konfliktů s několika šerpy, kteří cestu opravují. Střet se přesune do druhého tábora a vyvrcholí tím, že skupina šerpů zaútočí na dva evropské horolezce kameny. Cesta domů – 10 min Skot Danny MacAskill (zvaný taky Danny MegaSkill) je jeden z nejlepších freestyle trialistů světa. Film Cesta domů je o krásách a bikových terénech jeho domovského ostrova Skye a městečka Dunvegan, kam se po mnoha letech vrací se svým kolem, ale také celého Skotska. Film se natáčel na hradě v Edinburghu, u válečných bunkrů na ostrově Inchgarvie nebo u vodní elektrárny ve Skotské vysočině

