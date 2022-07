Lužánecké léto pro rodiny s dětmi

Léto ve Středisku volného času Lužánky patří nejen dětem a táborům, zabaví se i dospělí! Rádi tvoříte? Chcete se po práci protáhnout? Sháníte tipy na výlety a dobrodružství v Brně a okolí, třeba Minigolf Liška, Arrow game Lesná nebo trasa S Mendelem za pokladem? Buďte připraveni i na variantu, že bude škaredé počasí a pořiďte si tvořivé balíčky. Vše najdete na luzanky.cz. ---- Tvořivé kurzy a pobytové akce pro dospělé Chcete si vyrobit vlastní mozaiku? Využít ji můžete jako originální desku stolku či obraz. Týden plný fantazie a odpočinku je naplánovaný na 22.-26. srpna v lužáneckém pracovišti Louka. Dva kurzy soch a mozaik se už uskutečnily a nádherná umělecká díla můžete omrknout každý den v Mezzanine café až do konce prázdnin a v zahradě Vily Löw-Beer do konce září. Spolu na laně a Sebepoznávací pobyt s klasickou jógou! Letní novinky pro dospělé, začátečníky i pokročilé. Pro milovníky adrenalinu lezení v Lanové centrum PROUD Brno i na skalách na Vysočině, a to 11.-14. srpna. Podrobnosti a přihlašování pro zájemce o jógu a odpočinek v přírodě v termínu 7.-13. srpna. Pravidelná jóga dvakrát týdně bez rezervace v centru Brna Každé úterý a čtvrtek si můžete zacvičit jógu v nových lužáneckých prostorách v centru na Solniční 12. „Lekce jsou pro všechny věkové kategorie a rádi uvítáme začátečníky i pokročilé. Přijďte se seznámit s tradiční jógou v srdci Brna,“ pozval jeden z lektorů Petr Blaha. Dopolední cvičení bude vždy od 9 do 10:30, odpolední od 17 do 18:30. Na lekce není třeba rezervace. Už jste vyrazili na výlet s aplikací LApka a navštívili Minigolf Liška? O prázdninách mohou rodiny s dětmi vyrazit na Minigolf Liška v Bílovicích nad Svitavou, kde najdou i bosonohou stezku a další outdoorové hry. Máte rádi adrenalin? Až dvanáct metrů nad zemí se můžete procházet v Lanovém centru PROUD Brno na Lesné, kde si vyzkoušíte taky lukostřeleckou týmovou hru v aréně Arrow game Lesná. O zábavu na výletě se zase postará mobilní aplikace LApka, hra Žabovřesky tajuplné a další celoroční interaktivní trasy třeba v Bohunicích, v parku Lužánky nebo na Vinohradech. Novinkou je také procházka S Mendelem za pokladem, která vás seznámí s historií a objevy geniálního vědce v okolí hradu Špilberk. S Lužánkami nemá nuda v Brně šanci! Podrobnosti na webech o kurzech a trasách. Tvoření doma jednoduše a zábavně Balíčky s materiálem přes léto k vyzvednutí na Lidické a přes Zásilkovnu. Na lužáneckém e-shopu najdete desítky balíčků, které si užijete s celou rodinou. Můžete si uplést košík, vyrobit hrnek nebo misku z porcelánu, postavit elektro stavebnici, vyřezat ze dřeva lehátko pro telefon, vyrobit společenskou hru, stínové divadlo, hmyzí hotel anebo si nechat od dětí uvařit! Balíčky s návody a materiálem budou přes letní prázdniny k vyzvednutí v lužáneckém pracovišti Lidická a také přes Zásilkovnu na různých místech v Brně i v dalších českých městech. Lužánecký obchod jede! Stačí si vybrat, objednat a radovat se z originální zábavy doma.