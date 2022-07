Brasil Fest Brno 2022

Temperamentní atmosféra Brasil Festu opět pohltí ulice Brna, tentokrát s tematikou „200 Anos“

Od 5. do 7. srpna 2022 se v ulicích Brna uskuteční již třetí ročník největší latino události v České republice. Exotický festival znovu otevře příležitost návštěvníkům zažít pravou atmosféru brazilské kultury přímo v moravské metropoli. Festival bude letos tentokrát navíc okořeněn speciální tematikou „200 Anos“. Ponese se totiž v duchu oslav 200 let od osvobození Brazílie a zároveň 200 let od narození moravského přírodovědce Gregora Johanna Mendela.

Symbolické spojení Brna a Brazílie bude slavnostně zahájeno v pátek 5. srpna koncertem dvou brazilských mistrů klasické kytary. Paolo Bellinati, držitel ocenění Prémio Sharp, prestižního brazilského ekvivalentu Grammy, vystoupí společně s kytaristkou Cristinou Azumou. Předním koncertem sobotního dne pak bude afro-brazilská hudebnice Luedji Luna. „Jsem rád, že se nám dramaturgicky daří festival zvedat na světovou úroveň a mít na festivalu hvězdy takového prestižního formátu. Zpěvačka Luedji Luna i kytarista Paulo Bellinati budou touto dobou na svém evropském turné, je tedy velká pocta, že zavítají i k nám do Brna,“ komentuje hlavní manažer a dramaturg festivalu Jakub Škrha, který vystoupil na světovém karnevalu v Riu a do Brazílie se pravidelně vrací.

K Brasil Festu neodmyslitelně patří tradiční karnevalový průvod srdcem Brna, který bude letos okořeněn tematikou „200 Anos“. Novinkou tohoto ročníku budou také zdobené alegorické vozy. Průvodu se tradičně zúčastní ambasadorka festivalu a tanečnice Veronika Lálová, vítězka StarDance, která se stejně jako Škrha v minulosti účastnila rijského karnevalu. „Je skvělé, že festival v Brně začíná mít tradici. Letos jsem se vydala opět do Brazílie na vysněný karneval, ten se ale bohužel na poslední chvíli přesunul a já se mohla zúčastnit pouze tanečních tréninků. I to je pro mě vždycky velký zážitek, ale průvod je prostě průvod. A tak se moc těším, že si v karnevalovém průvodu zatančím doma v Česku, protože atmosféra na brněnském Brasil Festu je vždycky úžasná,“ podotýká tanečnice.

Exotický festival vznikl v roce 2020 při příležitosti 100letého výročí česko-brazilských vztahů. Letošní třetí ročník se pořadatelé rozhodli tematizovat, neboť uběhlo přesně 200 let nejen od osvobození Brazílie, ale také od narození Johanna Gregora Mendela, jednoho z nejvýznamnějších osobností brněnské historie. Do organizace se zapojil i TIC BRNO, který se z role spolupořadatele posunul na pozici generálního partnera Brasil Festu Brno 2022. „Těším se na další ročník festivalu, u jehož zrodu jsme jako TIC BRNO byli. Svojí nezaměnitelnou atmosférou a energií rozžívá centrum města a stal se tak akcí, kterou si užijí místní a zároveň má potenciál lákat návštěvníky na letní prodloužený víkend v Brně. Oceňuji, že letošní ročník má přesahy do dalších brněnských témat, protože právě propojování a spolupráce jsou pro naše město typické,“ říká Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO.

Program třídenního festivalu je zdarma. Vstupenky na páteční koncert Paola Bellinatiho a Cristiny Azumy jsou nyní v předprodeji na portálu goout.net. Podrobnosti a novinky jsou ke sledování na oficiálních webových a facebookových stránkách a na Instagramu.

Více informací o programu naleznete na www.BrasilFestBrno.cz