Traktor Sedmá strana kostky

Koncert plánovaný na 4.03.2022 přeložen na 16.09.2022 na Stadion za Lužánkami. Vstupenky zůstávají v platnosti.

Po dvou letech skončilo turné Monster Meeting, které kapelu i fanoušky provedlo událostmi posledních dvou let. To byl také poslední tah na Šachoffnici, kterým se uzavřela úspěšná etapa dosavadní úspěšné koncertní cesty Traktoru.



Ale šach-matem nic nekončí, naopak! Traktor svoji hru hraje dál a zve fanoušky na největší turné v jeho historii! Ke zveřejněnému výročí 20 let na ostravském zimním stadionu přidává další halové a open air koncerty! Kostky jsou tedy vrženy a v prodeji jsou nyní lístky na turné k novému albu. To nese název Sedmá strana kostky a již nyní je oceněné zlatou deskou. Kapela na tour přiveze nejen songy z nového alba a osvědčené hity, ale i poctivou a zároveň velkolepou rockovou show!