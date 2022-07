Tutanchamon Slavnostní večeře

Ochutnejte menu z faraonova dvora.

Užijte si komentovanou prohlídku i přítomnost VIP osobností. Na Výstavišti v Brně, v pavilonu C, se dne 26.7. v 18 hod sejdou VIP hosté, aby si vychutnali faraonovo menu na slavnostní večeři. Akci doprovodí komentovaná prohlídka výstavy.

Dne 26.7. v 18 hod bude zahájena welcome drinkem komentovaná prohlídka výstavy Tutanchamon -jeho hrobka a poklady. Poté bude následovat slavnostní večeře ve stylu faraonovy kuchyně. Můžeme se tedy těšit na netradiční, ale i známé pokrmy, které se jedly na Tutanchamonově dvoře před více než 3000 lety. Slavnostní menu připraví známá brněnská restaurace Retro Consistorium, která má zkušenosti z podobné VIP akce, a to Večeře na Titaniku, která se v Brně na výstavě pořádala před 3 lety. Mezi VIP hosty se objeví známé tváře ze světa kultury, modelingu a showbusinessu. Zároveň je možné si na tuto exkluzivní akci zakoupit vstupenky v předprodeji.

„Chtěli jsme našim návštěvníkům i milým hostům zpříjemnit léto společenskou událostí ve stylu egyptských faraonů. Díky mnoha receptům, které se zachovaly déle jak 3000 let, se nám spolu s Retro Consistorium Brno podařilo připravit královské menu, které bude originální a zároveň velmi chutné. Na faraonově dvoře se jedlo maso, ryby, ovoce, zelenina, ale také se pilo pivo a Egypťané milovali víno. Dokonce i do hrobové výbavy faraona patřilo mnoho vaků s potravinami. My se pokusíme o takovou historickou rekonstrukci v moderním pojetí. Jsme velmi rádi, že naše pozvání přijaly i VIP osobnosti. A těšíme se i na naše návštěvníky, vstupenky na tuto slavnostní událost jsou volně v prodeji,“ komentuje připravovanou akci Květa Havelková, tisková mluvčí a poradkyně výstavy.