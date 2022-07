Trenckův kalich v Kapucínské hrobce

Jedinečná památka objednaná slavným velitelem pandurů se na půl roku ocitá po jeho boku! Zlacený mešní kalich – tzv. Trenckův – bude od července do konce roku 2022 vystaven v brněnské Kapucínské hrobce, kde odpočívá baron Trenck. V Kapucínské hrobce v Brně odpočívají mumifikované ostatky bratří Kapucínů, dobrodinců Řádu a také barona Franze Trencka. Jeho příběh i po staletí budí zaslouženou pozornost veřejnosti. Kapucínskému řádu se podařilo zapůjčit si jedinečnou památku na tohoto válečníka z doby vlády Marie Terezie a to nádherný, reliéfy svatých zdobený mešní kalich. Ten nechal vyrobit právě Trenck jako vyjádření vděčnosti za záchranu z těžkého zranění. Kalich se tak poprvé v historii objevuje u svého zadavatele. Návštěvníci si jej mohou spatřit v rámci prohlídky hrobky každý den a to až do konce roku.