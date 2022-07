Zážitkový zoo bus

Zabraň konci civilizace, nastup do zážitkového zoo busu a zjisti, co má společného hrášek, lachtan a cestování časem. Brněnská zoologická zahrada připravila na toto léto novinku v podobě zábavné interaktivní hry pro rodiče a dítě ve věku od 7 do 14 let.

Jízda speciálním autobusem a návštěva Zoo Brno se tak promění v napínavou a vtipnou detektivku, pátrající po hlubších zákonech přírody. Inspirací pro celý zážitek je osobnost G. J. Mendela. Jeho zvídavost, schopnost pozorovat věci kolem sebe a dávat je do souvislostí. Chceš být jako on?

