Noční otevřené sklepy - Šardice

Srdečně Vás zveme 5. července 2022 na noční otevřené sklepy do Šardic, a to od 17:00 do 24:00 hod. První ročník.

Pokud neseženete ubytování, je možné postavit stan přímo v areálu sklepů U hřiště.

Prodej vstupenek na místě a výdej předprodaných vstupenek v prostorách Obecní haly U Orla.

Vstupné zahrnuje vstup na akci, mapku akce, skleničku, tužku, tašku, volnou ochutnávku vín ve všech sklepech, dopravu mezi sklepy a 2 kupony na odběr vína (každý v hodnotě 100,- Kč).

