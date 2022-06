LORDS OF THE SOUND se vrací do České republiky s novým programem

Orchestr nové generace LORDS OF THE SOUND s novým programem "The Music of Hans Zimmer" Vystoupení LORDS OF THE SOUND, to je něco víc než pouhý koncert, to je skutečná show! “Spider man 2”, “The Dark Knight”, “Interstellar”, “Gravity”, “Sherlock Holmes”, “Angels & Demons”, “The Da Vinci Code”, “Pearl Harbor”, “Gladiator”, “Mission: Impossible”, “Inception”, “Pirates of the Caribbean”, “Spirit”, “Wonder Woman”, “Madagascar”, “Tears of the Sun” – to všechno jsou hity Hanse Zimmera v podání orchestru LORDS OF THE SOUND! Hans Zimmer je německý filmový skladatel, který se proslavil po uvedení kultovního filmu Rain Man. "Při skládání hudby k filmu Rain Man jsem si říkal: nesnaž se přehlušit postavy. Necpi se zbytečně do popředí. Raymond, hlavní postava, ve skutečnosti nechápe, kde se nachází. Nevnímá okolní svět tak jako my... Proč tedy nesložit „hudbu světla“ jako symbol světla, které existuje jen v jeho hlavě?" - vzpomíná Hans. Tato práce se stala skutečným průlomem v jeho kariéře, neboť právě za ni byl Zimmer nominován na Oscara. Chtěli s ním spolupracovat nejlepší hollywoodští režiséři. A Hans se této práci zcela oddal, často skládal hudbu pro dva nebo tři filmy najednou. Jeho hudba zaujala studio Disney natolik, že Zimmera pověřilo složením hudby k animovanému filmu Lví král. Za hudební motiv k filmu získal tři významná ocenění – Oscara, Zlatý glóbus a Grammy. Zimmer získal řadu ocenění a stal se tím nejlepším z nejlepších umělců v Hollywoodu. Jen málokdy se stane, že by na oscarovém ceremoniálu nebyl nominován Zimmer.

Úspěšné koncerty orchestru LORDS OF THE SOUND v kombinaci s nejlepšími skladbami Hanse Zimmera vás vtáhnou do nezapomenutelného zážitku teplého letního večera, kouzelné pohádkové atmosféry plné krásy symfonického zvuku oblíbených skladeb, rockové kapely, zářivých vizuálních efektů, silných vokálních partů sólistů a sboru, energie a nespoutané pozitivní síly celé skupiny! Celková délka koncertního programu je asi 2 hodiny.