Ohana Horor Cirkus - Hodonín

Nová originální hororová show přístupná od 12ti let, plná drzého a drsného humoru, extrému a sem tam vulgarity. Velehrozné publikum, pro letošní rok jsme si připravili nový mezinárodní program na motivy Squid game s názvem THE GAME. Jak název napovídá, těšte se na pořádnou interaktivní podívanou na motivy hitu, který si oblíbili lidé po celém světě. Celá crew s našimi stálicemi jako je Špína, Hugo, Šílený doktor a další se zapletou do tajemné soutěže o přežití. Kdo vyhraje? O tom se přesvědčíte sami.

Máme novou scénu s výbornými výkony evropských i asijských umělců. Těšit se můžete na brilantní mongolskou vzdušnou akrobatku, ekvilibristku či vodní akrobatickou show s živým rockovým bubeníkem, punkové žongléry, hadího muže fakírů nebo vzdušné vystoupení v síti a na tyči. Samozřejmě nechybí náš hororový šílený klaun Špína s novými akcemi, u kterých diváci nebudou tušit, co s nimi zrovna udělá.

