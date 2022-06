Brno bude opět hostit Letní evropské hry handicapované mládeže Emil Open. Od 22. do 26. června se na brněnských sportovištích utkají sportovci ve věku od deseti do šestadvaceti let se zdravotním postižením. Své síly budou měřit v sedmi sportech a více než 30 disciplínách. Jedinečný projekt Emil Open se uskuteční již pojedenácté. Týden plný sportu a zábavy nabídnou Letní evropské hry handicapované mládeže Emil Open. Hry jsou určené sportovcům se všemi typy zdravotního postižení ve věku od deseti do šestadvaceti let. Sportovci mezi sebou budou soupeřit o cenné kovy v sedmi sportech a kategoriích OPEN a MIXED. Společně s doprovodem zamíří do Brna 884 účastníků z 16 zemí Evropy (Albánie, Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Island, Litva Lotyšsko, Maďarsko, Moldavsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina a nejpočetnější výprava z České republiky). „Máme v plánu uspořádat soutěže v atletice, plavání, stolním tenisu, boccii a bocce, což je aktivita podobná u nás známější hře pétanque, a letos nově i v lukostřelbě a cyklistice,“ přibližuje Pavel Zbožínek, prezident organizačního výboru Emil Open. Dorazí i vítěz paralympijských her v Tokiu Mezi ambasadory bude řada úspěšných paralympioniků, včetně reprezentanta v boccii Adama Pešky, který v roce 2021 získal na Letních paralympijských hrách v Tokiu nejcennější kov a jenž právě na Emil Open začínal. „Nadace Emil mi v minulosti velmi pomohla, díky ní jsem si mohl pořídit nové míče a rampu. V Brně na Emil Open jsem dříve také soutěžil, moc se mi to líbilo a rád na to vzpomínám. Věřím, že krásné zážitky si odvezou všichni sportovci i z letošního ročníku,“ říká Adam Peška. Jelikož se jedná o sportovně společenské setkání mladých lidí, nabídnou hry také bohatý program. Pořadatelé je 22. června odstartují slavnostním zahajovacím ceremoniálem, na němž nebude chybět průvod vlajkonošů, ale i prezentace brněnských sportovních klubů a neziskových organizací. Uskuteční se rovněž tradiční benefiční show Jana Krause Z očí do očí. Následující den odstartují sportovní soutěže. „Sportovních klání se zúčastní začínající nebo doposud nesportující děti a mládež, ale i medailisté z vrcholových soutěží handicapovaných. Kromě toho bude mít veřejnost možnost vyzkoušet si sportovní aktivity zdravotně postižených,“ popisuje Zbožínek. Bohužel i letos hry poznamenala smutná událost. „Po dvouleté pandemii a loňském tornádu se vyrovnáváme i s následky toho nejhoršího. Před vypuknutím války se na Emil Open přihlásilo 46 ukrajinských účastníků. Bezmála třicet z nich se nám podařilo ihned po propuknutí konfliktu přivézt do Brna, ostatní nás kontaktovali z různých míst Evropy až nyní s přáním účastnit se her. Pro ty nyní připravujeme týdenní soustředění,“ konstatuje prezident Emil Open. Hry letos vstupují do druhé dekády Letos jde o již jedenáctý ročník tohoto unikátního projektu, který pořádá spolek Emilova sportovní založený Nadačním fondem Emil. Na akci se podílejí a významným způsobem ji finančně podporují město Brno a Jihomoravský kraj. „Myslím, že se sportovci mají na co těšit. Handicapovaná mládež zde zažije atmosféru vrcholové sportovní akce, ovšem v přátelském duchu a pohodové atmosféře. Poslední roky včetně tohoto nejsou pro nikoho z nás jednoduché a právě Emil Open nám dá možnost zapomenout na všechny starosti a nechat se unést radostí z pohybu,“ uvádí primátorka města Brna Markéta Vaňková. Letošní ročník doposud podpořilo také sedm krajů, které přispěly na ubytování a stravu svých účastníků. Stálými partnery her jsou Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, která zároveň figuruje jako odborný garant sportovní části Emil Open, a městská společnost SAKO Brno, jež se pro letošní ročník stala generálním partnerem. Cílem her je poskytnout sportovcům se zdravotním postižením potěšení ze svobodného pohybu. „Díky hrám dostanou mladí sportovci s handicapem možnost sportovat s mládeží majoritní, najdou nové přátele a společně tak přispějí k odstraňování zbytečných předsudků a vzájemného ostychu,“ dodává Zbožínek.