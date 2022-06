Den otevřených dveří ve vozovně Komín

Trolejbusová vozovna v Komíně slaví 25 let. Kdy jindy než letos vás vzít na její prohlídku? Během dne otevřených dveří 18. června se můžete těšit na: • historickou linku na trase centrum - vozovna Komín • okružní jízdu vozovnou (včetně průjezdu myčkou) • komentovanou prohlídku dílen • výstavu vozového parku trolejbusů • výstava fotografií z historie vozovny • prezentace RISII • ukázku prvků trolejového vedení To vše od 12 do 18 hodin. Jezdíme pro vás a těšíme se na vás ❤