FREŠ MANÉŽ - festival mladého cirkusu

Čtyři dny společných tréninků, her, cirkusových, hudebních a divadelních workshopů, představení, artisti na zemi i ve vzduchu. To je osmý ročník festivalu mladého cirkusu Freš Manéž, který se koná 9.-12. června v lužáneckém Legatu a představuje jedinečný prostor pro mladé přívržence nového cirkusu. Cílem festivalu je sdílení a předávání cirkusových dovedností, zkušeností a zážitků, a to prostřednictvím nejrůznějších společných aktivit a představení i pro veřejnost. Své umění předvedou artisti z Brna z Cirkusu LeGrando, z dalších českých měst i ze Slovenska, Německa a Estonska! Nezapomenutelnou čtyřdenní show zahájí pouliční happening, který bude zakončen představením estonského cirkusu Folie.

Diváci se mohou těšit také na dvě profesionální představení v podání mladých absolventů zahraničních cirkusových škol. Filip Zahradnický (absolvent The Academy of Modern Circus v Kodani) předvede to nejlepší ze své žonglérské tvorby v minisérii Collection a duo Balancealots (absolventi Codarts Circus Arts v Rotterdamu) přiveze veselou pouliční show "Link The Click". Prostor dostanou také experimentální představení účastníků festivalu či mladá krev hostujícího cirkusu LeGrando. Akce se koná od roku 2014 pod taktovkou Cirkusu LeGrando a už poosmé se uskuteční v lužáneckém pracovišti Legato v Kohoutovicích v ulici Stamicova 7. Více na webu: https://www.legrando.cz/nabidka/fres-manez/