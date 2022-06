Dny čaje a keramiky 2022

O víkendu 11.-12. června se Lužánky ponoří do světa čaje a keramiky! Workshopy, netradiční vystoupení a zážitky jako čajový obřad, Divadlo Kjógen, točení na hrnčířském kruhu, umění kaligrafie, úprava bonsají, ikebana nebo prodejní výstava keramiky a porcelánu. Čaj není pouze nápojem k zahnání žízně, ale dle čínské a japonské tradice je to především součást životní filozofie a klíč k dobré fyzické i psychické pohodě. Pohled do tradičního čajového umění, východní kultury a kvalitní (nejen čajové) keramiky nabízí už pošestnácté Středisko volného času Lužánky ve spolupráci s brněnskou Chajovnou. Jsou připravené interaktivní dílny: kaligrafii, kterou opět povede zkušená lektorka Mayuko Hasebe. Dílnu origami povede studentka Zita Bienertová, šikovná slečna s poruchou autistického spektra, která se učí japonštinu a miluje vše, co se týká Japonska. Bude také probíhat dílna vytváření kokedamy. Účastníci si budou moct naglazovat a nechat vypálit misku starou japonskou technikou raku, vyzkoušet zajímavou techniku dekorace koňskými žíněmi, zvanou „horse raku“. Misky si týž den odnesou. Dále se mohou návštěvníci těšit na ukázky ikebany, což je japonské umění aranžování květin. Připravuje se výstava bonsají a poradna pro pěstitele zkušeného mistra Petra Hrona.

Na workshopech si vyzkoušíte také točení na hrnčířském kruhu pod odborným vedením zkušeného hrnčíře. Když budete potřebovat příjemný relax, můžete se zúčastnit ukázky čajového obřadu v čajovém altánu. Nebudou chybět ochutnávky černých, zelených i polofermentovaných čajů z Japonska, Číny, Indie a jiných tradičních oblastí, proběhne i ukázka přípravy dobrého čaje. Součástí bude také prodejní výstava čajového nádobí, keramiky a porcelánu. Budou zde také vystaveny ukázky keramiky pálené v peci na dřevo a plynem, kdy při teplotě vyšší než 1300 °C vznikají zajímavé glazury. Program bude obohacen o živou a reprodukovanou hudbu, vystoupení orientálních tanečnic, ukázky relaxačního a bojového umění. Dorazí také Divadlo Kjógen s dechberoucími představeními.

Program stručně: - ochutnávka kvalitních čajů z Japonska, Číny, Indie a jiných tradičních oblastí, také z letošní sklizně - ukázka přípravy dobrého čaje - představení Divadlo Kjógen http://www.kjogen.cz/ - dílny: kaligrafie, origami, ikebana, kokedama, bonsaj, glazování keramických misek - možnost vyzkoušet si točení na kruhu pod vedením zkušeného lektora - hudba a vystoupení orientálních tanečnic, ukázky relaxačního a bojového umění - možnost naglazovat si zakoupenou misku raku glazurami a po výpalu na místě si ji odnést - ukázky keramiky pálené v peci na dřevo a plynem - prodejní výstava čajového nádobí z keramiky a porcelánu od předních nejen brněnských keramiků - kamenná kompozice zahradní architektury