V neděli 19. června 2022 plánuje Místní akční skupina Boskovicko PLUS již SEDMÝ CYKLOVÝLET „MASKA JEDE“. REGISTRACE PŘES WEB: WWW.MASBOSKOVICKOPLUS.CZ Zahájení a registrace bude ve SPORTPARKU Boskovice od 8:30; Odjíždíme v 9:00; Očekávaný dojezd do SPORTPARKU a rozdávání tomboly: nejpozději cca 14/15 h Cesta bude vést územím Boskovicka s několika záchytnými body. Celková trasa bude mít opět kolem 30 km. Při cestě opět sbíráte razítka do aršíku - na vymezených stanovištích, které obdržíte na mapce společně se startovacím balíčkem... :) ... Za všechna posbíraná razítka v aršíku Vás v cíli ve SPORTPARKU čeká možnost účasti na tombole... Doporučená výbava s sebou: horské nebo trekové kolo; helma a zbytek necháme na zvážení. Jedná se o výlet (nikoliv závod) - zúčastnit se tedy může každý přiměřeně pojízdný... Každý jede na svou vlastní bezpečnost a odpovědnost... Letos pojedeme přes následující obce: Lhota Rapotina, Obora, Krhov, Lysice, Drnovice, Voděrady a Sebranice (uvedeno na mapce níže). Na hojnou účast a na dobře naladěné cyklisty se těší MAS Boskovicko PLUS :)