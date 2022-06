Tower of Power & Spyro Gyra (USA)

“What is hip?”!

Kapela Tower of Power, která je více než 50 let na scéně a jejich dechová sekce natáčela s Aerosmith, Ericem Claptonem, Eltonem Johnem nebo Santanou, vám přijede rozhýbat boky energickou náloží. Už u prvního alba East Bay Grease si jich všimla sanfrancisská promotérská ikona Bill Graham, který se zasadil o úspěch kariér takových jmen jako Grateful Dead či Jeffersons Airplane. Debutovou nahrávku jim vydal u Filmore Records. Za léta svého vzestupu se stali synonymem pojmu The Oackland Sound.

Právě v rodném Oaklandu mají dokonce v kalendáři i den na svou počest!

Spolu s ToP vystoupí další výrazná formace světové jazz-fusion scény - newyorští Spyro Gyra. Během svého koncertu na vás vybalí materiál z jejich více než 30 alb, z nichž mnohá získala titul platinových a zlatých desek!

Emilio Castillo - sax

Doc Kupka - sax

David Garibaldi - drums

Roger Smith - keys

Tom Politzer - sax

Adolfo Acosta - trumpet

Mike Bogart - trumpet

Jerry Cortez - guitar

Marc van Wageningen - bass

Mike Jerel – vocals