B-Side Band feat. Judith Hill

Po boku Micheala Jacksona zpívala Judith Hill napřed jako vokalistka, později si ji vybral pro duet hitu I Just Can't Stop Loving You na comebackovém turné This Is It v roce 2009. Po jejím úspěchu ve čtvrté sérii reality show The Voice na sebe světová pozornost nenechala dlouho čekat. Debutové album Back In Time jí produkoval zpěvák a hudebník Prince, který byl talentované umělkyni také mentorem. Za soundtrack dokumentárního filmu 20 Feet from Stardom o životě doprovodných vokalistek největších hvězd 21. století obdržela ocenění Grammy v kategorii nejlepší filmové hudby.

Rezidenční B-Side Band, který na minulých ročnících festivalu připravil neopakovatelná koncertní spojení například se zpěvákem, dvojnásobným vítězem Grammy, Kurtem Ellingem, vokálním ansámblem New York Voices, rovněž oceněných zlatou soškou gramofonu, nebo britskými The Puppini Sisters, se chopil příprav a slibuje opět unikátní zážitek hodný oslav 15. ročníku.

Při zakoupení vstupenky na tento koncert získáte získáte 15% slevu na koncert Brooklyn Funk Essentials + D.Y.K. 15.10. a můžete si vychutnat víkend plný spojení české a světové hudby!